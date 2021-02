Trendové diagnózy osôb zadržaných NAKA.

Najčastejšie diagnózy „ našich ľudí “ sú mučenie, neľudské podmienky, politické objednávky a konzumácia liekov od hladu. Deje sa to za múrmi nápravných zariadení, kde „ naši dobrodinci “ čakajú či im prídu na všetko, alebo nie.

Komisie na kontrolu blahobytu na celách pre „ našich ľudí “ vznikajú ako huby po daždi, prichádzajú návrhy ako zlepšiť podmienky, ako bude lepšie v base, keď sa tam dostaneme, že tam mnohí iní, možno oveľa nevinnejší trávili dlhé roky, to doposiaľ nikoho z bielych golierov ani omylom nenapadlo, iba teraz. Kajúcnici sa kajajú a v snahe o odpustenie hriechov spievajú árie vhodné iba pre silné žalúdky. Strachom posadnutí, od eurofondov odstrihnutí, neistotou rozzúrení papaláši Fico a Pellegríni idú dušu vypustiť, aby presvedčili národ, že nik na tejto planéte nie je svätejší od nich a ich neprávom väznených prisluhovačov protislovenskou vládou Matoviča a spol. Každá lož, prekrútenie faktov, či vymyslené úplné nezmysly hraničiace s psychiatriou v morbídnom strachu sú im dobré na potvrdenie svojej pravdy a zneistenie poslucháčov. Ani svätý Peter Pellegríni nemá vo svojom podvodnom komande žiadnych anjelov, čo sa pomaly, ale isto po troche ukazuje v nových kauzách Smeru a svätého Hlasu. Nabudený Hlas Peleho zrazu pocítil nutkavú „ potrebu “ návštevy niekedy tiež socialistického mesta Drážďany, bez rozpakov tak urobí s lietadlom ministerstva vnútra a detinsky to zaonačí túžbou o podporu našej kultúry vo svete spojenú s okukovaním fešáckeho menovca a hudobníka. Samozrejme na účet robotníkov v továrňach, detí a dôchodcov, veď naplnenie svojich túžob je potrebnejšie pre stabilitu krajiny ako blaho občanov. Tiež je to aj zanedbateľná suma, len dva aj niečo krát prevyšujúca dvojročný dôchodok občana pri platení daní a odpracovaní 37 rokov. Nová móda oligarchov, korupčníkov, krivákov zo súdnictva, prokuratúry a polície ruka v ruke s nečestnými politikmi liečiť sa na úkor daňovníkov vo väzniciach môže byť prudko nákazlivá, lebo NAKA bola zbavená obojku, ktorý doteraz neohrozene držali v rukách ľudia nehodní štátnej služby. Zaráža ma, že pokiaľ tu bačovali na štátnych peniazoch ako zo svojich, boli v pohode na dovolenkách po celom svete. Z prílišnej zábavy ochoreli ako na truc, keď sa zistilo, že im to dalo zabrať a slnko im úbožiakom akosi uškodilo. Smola.