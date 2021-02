Zlodeji majú svoje špecifiká.

Bezcharakterný zlodej si chodí po svete, nemá svedomie, ktoré by ho upozornilo, že niekomu bez príčiny, ale zato úplne bezcitne uchmatol možno pár posledných mincí na chlieb pre deti, na lieky pre chorého, či desiatu pre školáka.

Takáto osoba sa na prvý pohľad vyznačuje aroganciou, bohorovnosťou, nečestne nadobudnutým mega majetkom, skreslenou predstavou o spravodlivosti, má veľkorozmerné luxusné sídlo, majetky po celom svete, a tučné kontá zašité po daňových rajoch. V prípade ohrozenia nakradnutého bohatstva, sa s eleganciou jemu vlastnou zbavuje nehnuteľností prepisom na rodinu, biele kone a kamarátov. V prípade zadržania komandom NAKA začne podrobne testovať psychiatrické zariadenia, čo nastane po zistení, že z nejakého jemu neznámeho dôvodu začala fungovať spravodlivosť aj na doteraz nepostihnuteľných, teda aj na neho ako člena kriminálneho spolku „ našich ľudí “. Na margo neprajného osudu sa ostentatívne pustí do konzumácie niekoľkých tabliet neškodného lieku s vedomím, že to bez ujmy prežije a vybičuje emócie, to všetko za výdatnej pomoci z plného hrdla gágajúcich trafených husí Pellegríniho, Fica, Blahu, Rašiho a ďalších najpoctivejších aktérov tejto frašky. Tí odvážnejší by v dohľadnom čase mali začať na protest konzumovať zvýšené dávky preháňadla, na celkové prečistenie znečistenej osoby, aby takto zmobilizovali ešte zbytky voľne poletujúcich „ našich ľudí “ na boj proti krutovláde a okázalé oslobodenie. Znečistené osoby majú tendenciu byť novodobými a oslavovanými mučeníkmi v snahe rozdúchať vášne. Neúnavne vysielajú SOS, trpia ukrutánskym mučením, utrápeným egom, mrežovaným vzduchom, drsným toaletným papierom, toaletou z obyčajného porcelánu a nedostatkom dovoleniek vo vychýrených letoviskách. V neposlednom rade ich trápia zlé sny, prídu mi na všetko, alebo nie ? Budem natierať, či nebudem natierať, komu čo môžem na rýchlo prepísať, studený pot a hrozný strach, lebo ani úplatky neberú, iba vyšetrujú. Podľa novej predlohy postupu a nariadenia od gágajúcich husí je povinnosťou zadržaných čím skôr sa čo najokázalejšie psychicky zrútiť. Zaujímavé je, že pri kradnutí a korupcii sa nikto z nich ani ich rodín psychicky nerúcal, nesťažoval sa, iba nehanebne užíval a ukazoval svoje luxusné kabelky, kožuchy, autá a videá z bielych pláží. Okradnuté deti, telesne postihnutí a chudobní dôchodcovia sa psychicky nerúcajú, živoria, tvrdo sa pretĺkajú životom a čakajú na spravodlivé tresty. Nestavajme sochy chamradi, ktorá nás tak dlho vyciciavala, nezaslúžia si, aby boli na výslní. Patria do tmy a zabudnutia.