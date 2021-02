Nočná tlačovka Hlasu nebola kompletná, žiaľ ani personálne.

Okrem jamkového Peťka a prelietavého ideológa Erika mi tam citeľne chýbala plejáda ich bývalých kolegov. Mnohí chýbajúci národní spasitelia, neprišli zo skromnosti, mnohí sú na neurčito služobne vzdialení vo vyšetrovacej väzbe.

Štátna služba je náročná, okrem umeleckého pôžitku z operety v Berlíne a nezabudnuteľného zážitku z letu zadarmo za peniaze chorých, malých detí, telesne postihnutých, osamelých matiek, sociálne odkázaných a živoriacich dôchodcov prináša aj množstvo prebdených nocí vymýšľaním nových strategických klamstiev. Na druhej strane je to celkom ľahké, svoju zodpovednosť prehodím na novú vládu a je vymaľované. Najviac vyčerpávajúce je však hrabať sa vo vlastnej minulosti, odstrihnúť ju a pri slabom hlásku zlého svedomia spočítať peniaze zarobené vlastnou hlavou. Takýto spôsob následne bezodkladne, bez zbytočného citu vypne aj najmenší náznak sebareflexie a túžba po moci opätovne začne racionálne riadiť vznik nových, ešte sofistikovanejších bludov ušitých na ľudí nervóznych z pandémie. Šikovné, vo svojej podstate neľudské, ale najschodnejšie na zisk moci. Túžba strčiť paprče do vriec plných peňazí z eurofondov je pre niektoré ľudské hyeny ten najpodstatnejší dôvod nebyť cítiacou a dobro šíriacou ľudskou bytosťou, Načo mi je svedomie, keď som schudol z toľkej nadpráce a na hanbu sveta mám široké nohavice, ktoré túžia po zúžení aj keď je zákaz vychádzania, mojim gatiam je to naozaj jedno, len nech budem zase premiérom v krajine, kde klamstvo je najlepším odporúčaním na post nového premiéra. Čudná krajina, v ktorej závadné osoby vyšetrované za miliónové kauzy, úplatky, marenie spravodlivosti, nezákonné sledovanie, vyhrážky, nespravodlivé rozsudky a plienenie eurofondov si politici bez hanby dovolia tieto indivíduá idealizovať. Vymýšľajú si historky o mučení, neľudskom zaobchádzaní a politických objednávkach. Klamári majú naučenú rovnakú rétoriku, neustále opakujúc výmysly, tie sa majú po stom opakovaní stať pravdou, Žiaľ, na niektorých to zaberá, stupňuje sa agresivita, vyhrážky smrťou, sú na dennom poriadku. Vina za tento stav padá na Fica, Pellegríniho, Kotlebu, Blahu, tiež Harabína, a ďalších, lebo oni v snahe po moci povzbudzovali na nenosenie rúšok, na neuposlúchnutie nariadení vlády, na nepovolené zhromaždenia počas zákazu zhromažďovania v boji s pandémiou, čím napomohli rýchlejšiemu šíreniu vírusu. Vina z nich nepadne ani po tisícnásobných klamstvách, lebo pravda je len jedna. Ich prioritným cieľom je rozdeliť národ a dostať sa bezohľadne čo najskôr až na dno pokladnice eurofondov.