Nekradni, lebo budeš citlivý !!!

Keď som bol celkom malý, mama mi humorne hovorievala: nepozeraj večer do ohňa, lebo sa pocikáš. Po dlhých rokoch som zistil, že nielen pocikať, ale aj niečo iné sa dá tiež prílišným vykrádaním štátnej pokladnice a eurofondov.

V návale vážnych udalostí si laická verejnosť nevšimla zdokumentovanie novoobjaveného druhu straky na Slovensku je to unikát, erudovaní prírodovedci sa zhodli na názve „ straka citlivá “. Je zaujímavé sledovať krivku chorobnej citlivosti, ktorá sa stala nočnou morou Smeru a Hlasu. Rastúci počet banditov za mrežami zaznamenáva prudký nárast citlivosti po vzore straky práve v radoch oboch strán a ich lúpežných podporovateľov. V skratke to funguje takto : kradnem, kradnem, nad pomery si s rodinou žijem, nemám žiadnu diagnózu, ale naraz to príde. Ozbrojená návšteva v čiernom skoro ráno jemne zaťuká na oblôčik mojej skromnej chalúpky a už to prišlo. Prepadne ma citlivosť, po verdikte väzba sa psychicky zrútim a požiadam advokáta, aby celému národu a svetu oznámil, že ma mučia, že som sa stal citlivým, že som len troska, že nebudem jesť, že sa budem stravovať liekmi a hádzať sa o zem budem až do návratu Petrolína a Hranolína. Do omrzenia sa budem sťažovať, lebo táto politická objednávka porušuje ústavu a upiera moje právo na doživotné užívanie toho, čo som v dobrej viere bezohľadne nakradol. Podrobné skúmania viacerých objektov potvrdili, že takéto nepriaznivé osudy jednotlivcov ( pre občanov priaznivé ) veľmi jasne a vierohodne dokazujú, že kradnutie spôsobuje širokospektrálnu citlivosť. Okrem toho vyvoláva neprekonateľnú túžbu na zasielanie obálok k podpore referenda a tlačoviek zvolávaných celodenne a podľa najnovších trendov aj celonočne. Ako pridružená choroba sa najčastejšie vyskytuje alergická reakcia na novozvoleného špeciálneho prokurátora. Som presvedčený, že skúmanie straky citlivej prinesie v blízkej budúcnosti veľa pozitív vzťahujúcich sa hlavne na verejné financie a efektivitu eurofondov. Dôležitým krokom musí byť adekvátne využívanie voliér zamedzujúcich pohyb strák. Citlivé straky podľa vedeckej dokumentácie idú po všetkom čo sa blyští a vzhľadom na výborný čuch musíme pred nimi skryť eurofondy, lebo vôňa peňazí u nich spôsobuje neprekonateľnú túžbu rabovať. Okradnú nemocnice, chorých, deti, starých aj telesne postihnutých a vierohodne podsunú svojim obdivovateľom, že to Matovič, lebo im nedovolí kradnúť ani vládnuť. Nekradni, lebo budeš citlivý !!!