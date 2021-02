Očakávajme nové, sofistikované Fico - Pellegrínovské finty.

Je možnosť, že spoločne vytvoria koncepty výhražných listov, v ktorých sa budú vyhrážať sami sebe zabitím a podobným činmi. Na srdcervúcich tlačovkách sa budú krčiť pod rečníckym pultom, aby dodali vážnosť svojmu seba ohrozeniu.

Žiaľ pri takýchto politikoch človeka hneď napadne, že pri ďalšom vystúpení si vymyslia niečo priam hororové, čím ešte viac rozdelia ľudí. Lož, zavádzanie a hra na city je ich pracovná metóda, ktorá im prináša politické body, lebo pracujú podľa stále platných osnov bývalých eštebákov, z ktorých drvivá väčšina študovala v Moskve pod dohľadom ideológov KGB. To, čo sa naučili teraz s úspechom praktizujú na nepoučiteľnom národe spod Tatier. Pre nich nie je iba Lenin večne živý, ale aj komunizmus v tej najhoršej možnej verzii, aj keď žijeme v dvadsiatom prvom storočí ruka v ruke s pokročilými technológiami ďaleko presahujúcimi najodvážnejšie fantázie Julesa Verna. Je podľa mňa tragédiou, kedy ťažko skúšaný malý národ v centre vyspelej Európy má takú enormne krátku, neuveriteľne ľahko manipulovateľnú pamäť, že chce dať vládu do rúk ľudí, ktorí nič za viac ako dvanásť rokov vlády nedali, iba čo sa dalo bez mihnutia oka zobrali. Nestačil rok 1968, vtedy sme si mysleli, že nám bude lepšie. Nebolo, prišli Rusi a bolo po nádejach. Prišiel rok 1989 a prišla nová nádej a začalo sa odznova. Najprv Mečiar predal všetky fabriky kamarátom za jednu slovenskú korunu svojim súdruhom. Potom prišla Dzurindova vláda, tá tiež kadečo rozdala kamarátom. Rok 20006 , nástup Fica a už rozprávkovo bohatých pozostalých po Mečiarovi. Tí vsadili na novú krv z radov mladých komunistov odchovaných na udávaní, klamstve, podvodoch a chystajúcich sa olízať smotanu zo štátneho rozpočtu. Podarilo sa, milióny utešene zapĺňali osobné účty, Fico sa činil, nestačilo čo dali zvýhodňovaní oligarchovia, použil aj vlastnú hlavu na ozbíjanie národa a so svojou skorumpovanou vládou rozbehol pochybné obchody, ktoré v normálnych demokraciách nemajú obdobu. Voľby 2020 priniesli odstavenie zločinnej hydry od štátnej pokladne aj eurofondov. Vytešená Slovač po prvých problémoch zabudla, čo za kriminálnu partiu odstavila od našich financií, opäť vsadila na bezduché sľuby, že oni to budú robiť lepšie, lebo Fico aj Pellegríni majú komunistický výcvik na klamanie, korupciu, ovládnutie súdov a polície. Ak im to vyjde, zase sa budú všade naparovať naši ľudia a obyčajnému človeku zostane prázdna pokladnica, a pre vlastnú zábudlivosť iba oči pre plač. Už nám bude chýbať iba nútené spievanie : hor sa sveta proletári / s holými zadkami /,lebo Fico A Pele.

.