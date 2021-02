Zaistiť ukradnutý majetok je podľa Kaliňáka a poslancov Smeru nehumánne a kruté.

Čo už môže byť nehumánnejšie ako okradnúť vlastných voličov? Trafené zlodejské husi začali strachom gágať. Nehumánne je aj žiadať občanov, aby v referende dali najavo, že byť nimi zase okrádaný je šťastie, hnus najhrubšieho zrna.

Podľa tejto vystrašenej bandy závadových politikov, sudcov, krivákov v polícii a oligarchov je všetko čo sa približuje k spravodlivosti kruté a nehumánne. Kradnúť, korumpovať, kupovať spravodlivosť a zneužívať políciu vo svoj prospech pre Smerákov a jeho odnož Hlasákov je nanajvýš humánne a takpovediac potrebné, lebo táto chamraď splodená Mečiarom a pestovaná Ficom bez krádeží nedokáže žiť, účelovo si neumýva ústa, aby mohli bez hanby chrliť na nás iba hnoj, hnus, žumpu a spoločenský kal plný slovných zvratkov a nepredstaviteľných klamstiev bez náznaku červene na lícach. Bezcharakterná spodina ľudskej spoločnosti sa predvádza a tupé ovce majú potešenie vidieť svoje svinské predlohy naživo, ako keby sami na seba pozerali v zrkadle. Lebo ten, čo zbožňuje a vedome volí zlodeja, sám je takým istým zlodejom hodným opovrhnutia. Nechutnosť nás sprevádza vo všetkých odvetviach kam sa pozrieme do minulosti. Niet ani jediného čistého postupu bez nehoráznej krádeže, alebo flagrantného porušenia zákona, všetko plné nenažraných zlodejov, po peniazoch túžiacich sudcov, prokurátorov, policajtov, siskárov, politikov, exekútorov, kadejakých masérov s tetkou Aničkou, pokútnych oligarchov, nejakých gorilákov, predražených cétečíek chystaných do zdecimovaných nemocníc, objednávateľov nefunkčných IT sietí, pŕzniteľov lesov, mafiánskych poľnohospodárov, skupinových zlodejov, lebo peniaze sú lepšie na vlastnom účte. Dnes tieto kradnúce stroje chcú opäť bezmedzne kradnúť a priviesť krajinu do absolútnej chudoby finančnej aj emocionálnej. Množstvo dočasne zalezených vystrašených prisluhovačov Smerohlasu potichu podráža nohy a funguje na báze čím horšie, tým lepšie. A táto banda sa chystá vládnuť, tečie im do topánok, majú plné nohavice a nočné mory. Nechajme ich v tom na skúšobnú dobu dvanásť rokov, presne tak dlho ako nás vyciciavali. Ak sa to nestane, tak je koniec nádeji na slušné Slovensko, kde sa bude dobre žiť. Niekedy nádej nezomiera posledná, ale pred novou vládou zlodejského a nemorálneho Smerohlasu. Česť pamiatke menšine, ktorá disponuje ešte stále štipkou zdravého rozumu.