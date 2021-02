Kalibaba a tridsať zbojníkov v objatí strachu.

Boja sa o svoje čestne nakradnuté majetky. Husia koža im naskočila určite dnes ráno, kedy sa dozvedeli, že Fico s plexisklom navštívil policajné prezídium. Ešte o nič nejde, ale prídu aj častejšie oveľa problematickejšie návštevy.

A nebude to iba ten s plexisklom, ktoré nosí preto, aby všetci videli jeho opovržlivý úsmev majúci všetkých presvedčiť, že všetko je pod kontrolou. „ Chybička se vloudí “, tak hovoria Česi. Som si istý pravdivosťou tohto tvrdenia, stres Kalibabu a oveľa viac ako tridsiatich zbojníkov z jeho bandy začína pociťovať už aj prozaickejšie problémy, žalúdočné ťažkosti spojené s nadmernou spotrebou toaletného papiera. Doba rozkvetu pre pracovitých notárov, denne prácne zapísať a prepísať desiatky lupov na rodinu. kone, somárov a inú háveď. Na druhej strane SmeroHlasákom stúpne cena za elektrickú energiu v domácnostiach z dôvodu non-stop svietenia, aby v predstihu odhalili príslušníkov NAKA zakrádajúcich sa na súdružskú návštevu, ktorá má byť milým prekvapením pre od strachu zeleného majiteľa luxusnej vily za viac ako milión €, držiaceho v roztrasených rukách účtenky za materiál, faktúry za vykonanú prácu a najnovšie daňové priznanie. Budú mať krásne a nezabudnuteľné zážitky, absolútny pocit bezpečia pred čímkoľvek a kýmkoľvek medzi vycvičenými ozbrojencami cestou na policajné prezídium rozvoniavajúce čerstvou voňavou kávou. Naozaj milučké prebudenie, ktoré zo srdca prajem čo najviac sympatizantom a členom SmeroHlasu, hoci tieto zoskupenia vyvolávajú vo mne pocit na zvracanie. V posledných dňoch potešil chudobných občanov aj návrat na slobodu dobrého hospodára Kajetána, lebo jeho dva byty v centre a zlaté tehličky už potrebovali hospodára, čo odobril aj súd, len si neviem spomenúť či Slovenský, alebo Somálsky. Pocit voľnosti si v hĺbke pralesa svojich špekulácií užíva aj opička Monika s originálnym náramkom od štátu, banánov je dostatok a hladovka nehrozí, čo skonštatoval aj súd, tiež si naspomínam či ten, alebo onen, viem len, že verdikt je rovnaký. Bohatstvom lesov, šumením vetra v ich korunách posadnutý Žiga, zdeformovaný túžbou premeny ich štíhlych kmeňov na Eurá ešte stále brázdi po svojich firmách a darovaný čas pretavuje na legalizovanie biznisu. Samé dobré správy, ale nie pre poctivých. Tí si môžu napľuť do dlaní a robiť, aby bolo z čoho zase kradnúť, ak sa vráti do vlády Fico, Pelledríni, Kováčik, Gašpar, Trnka, Kaliňák a podobné indivíduá. V tom prípade budeme robiť aj na politických a mučených väzňov z rodiny SmeroHlasu, ako trest za to, že sa nám nepáčilo ich nakradnuté bohatstvo.