Progresívci nabrali odvahu a vyzývajú ...

Čo keby tak popremýšľali, či majú vôbec ako mimoparlamentná strana strkať nosy do fungovania strán operujúcich v inom hernom levele. Pravdepodobne fičia za mocou posmelení pani prezidentkou a jej negatívnym postojom k Matovičovi.

Rozdúchavanie nenávisti zo všetkých strán aktéri skrývajú za neschopnosť premiéra, namiesto toho by mali zobrať do úvahy ako to všetko vzniklo. Profesionálny rozbíjač vlád, s najväčšou pravdepodobnosťou vydieraný raňajočkami z Kočnerom a úplným zverejnením obsahu rozhovorov, pustil do gatí a funguje ako poslušný sluha. Vzniká nová strana „ Progresívny HlaSas “, podporovaný vrchovatou mierou pani prezidentkou, ktorá by mala stmeľovať, nie rozdeľovať. Žiaľ, všetko je inak, niektoré volebné chyby sa nedajú opraviť. Tým som povedal všetko.