Zase sa začínajú diať staronové veci.

Čas pomáha zabudnúť, my však zabúdame priskoro. Neuvážene rozdávame vysoké štátne posty bývalým úradníkom osvedčeným vo vládach Smeru. Výsledky sú potom rozpačité až prekvapujúce keď zistíme, že vlk zostal vlkom aj s novým pánom.

Výrok „ skutok sa nestal “ je rovnocenne nahradený novým generálnym prokurátorom inovovaným termínom „ obvinenie bolo nezákonné “. Liberálny šéf Sulík začína pracovať na novom scenári rozpadu, keďže tento momentálny mu dajako nevyšiel. Počítam, že na post podpredsedu vlády na pokraji vysilenia dobehne zadýchaný Šeliga aj keď neodstúpil, rád obsadí to predošlé miestečko, lebo nebolo nahradené lepšou ponukou. Vzhľadom na vek bude ešte musieť počkať na krajšie výhľady. Korčok po porade s bývalými súdruhmi z opozície plný okúňania podľahne a vráti sa tiež. Asi aj odstúpený minister školstva si pravdepodobne nasadí okuliare konečne smerom dopredu a naberie smer ministerská stolička. Ministerka spravodlivosti odišla z podobnou vetou často používanou pri rozvodoch „ neprekonateľný odpor “ a uvidím či ho po usmerneniach prekoná, lebo podľa mojej mienky Matovič nie je ohyzda. Vytešená Janka sa môže znovu „ odborne “vyjadrovať na tému zdravotníctva. Má veľa čo povedať, lebo aj na prekonanie nádchy potrebuje slovač odborníka na slovo vzatého a ona aj chrípku prekonala a viackrát. Premiér je podľa všetkého nový a treba čakať už iba na to, čo vyvedie prezidentský palác, čo uvedie ako neprijateľné pre šéfku Ps, Hlasného Peťka a nemastno neslaných poradcov hlavy štátu. Skončiť sa to môže aj kadejako... Tlaky sú tlaky ...