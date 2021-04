Jablko zvnútra vyžiera červík, koalíciu zase Sulík.

Veľmi neverím, že sa cirkus v dohľadnom čase nezačne nanovo. Ego sa nezaprie presne tak, ako chuť vŕtať vždy a do všetkého. Výbava predsedu SaS obsahuje prístroj so sadov vrtákov na dierovanie koaličného syrového bochníka online.

Na červíka platí postrek, postrek na Sulíka ešte nebol vyvinutý, Ak mu vypneme elektrický prúd, preonačí svoju vŕtačku na vodík. Postrach Radičovej a Matovičovej vlády sa drží taktiky, ktorá funguje. Z nepriateľa urob priateľa, nájdeš jeho slabé miesta, zaútočíš a zvíťazíš. Len mi celkom nedochádza, načo sú v mierových časoch niekomu nepriatelia, keď treba najprv vyčistiť, vymaľovať a dezinfikovať chliev po predchádzajúcich majiteľoch, ktorí mali za nepriateľa celý národ. Preto klamali a kradli, korumpovali a sledovali, sľubovali a nič nesplnili, nepostavili sľubované diaľnice a valorizovaný dôchodok jeden rok znamenal krásnu sumičku 1,9 € na hanbu celej Európe a trinásty dôchodok sľubovaný dvanásť rokov na poslednú chvíľu podstrčili novej vláde ako horúci zemiak spolu s vykradnutou pokladnicou. Za zisky si s pomocou oligarchov nakúpili sudcov, prokurátorov, policajtov a mafiánov. Neviem pochopiť a nikdy nepochopím už druhú bratovražednú vojnu SaS proti vlastným vojakom, to už hraničí s úchylkou. Nie vojna pán Sulík, ale budovanie by malo byť doménou strany SaS. Počkajte aspoň tri roky, potom si to dajte do tretice s ďalšou vládou, teraz už dajte pokoj a v mieri potichu vyrábajte vodík. !!! Ak si nevstúpite do svedomia, všetci Vám to spočítajú.