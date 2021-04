Fico vyhlásil, že nebude tolerovať zlodejstvá !!!

Navštívil svätostánok, pri tomto čine prišiel prvý krát v živote nejakým nedopatrením do styku so svätenou vodou a zázrak. Netešme sa, nehovoril o sebe, ale o terajšej vláde. Je isté, že naozaj platí zlodej kričí, chyťte zlodeja !

Okrem toho s jeho reputáciou by slušný človek chodil po kanáloch, tam aj býval, aby svojim morálnym profilom neničil charaktery maloletých, nevydával žiadne vyhlásenia a neurážal estetické cítenie okradnutých a oklamaných občanov. Chrapúnstvo na entú, ktorej je schopný iba človek s naozaj hrošou kožou. Drzosť bez hraníc, ktorá prichádza s pomaly sa rozvíjajúcou duševnou chorobou a presahuje všetky únosné medze zdravého rozumu. Slovenské porekadlo „ nepovedz ty, povedia tebe “ je na mieste a pristanú k profilu profesionálneho klamára, ktorému sa nedá veriť ani slovo, lebo lož je jeho bežným pracovným postupom voči občanom. Bez hanby, bez citu, bez mihnutia okom, bez štipky sebareflexie, bez jediného pravdivého slova a bez činov v prospech spoločnosti. To je profil expremiéra, ktorého sme nechali dvanásť rokov beztrestne podvádzať a nehanebne klamať, jeho „ našich ľudí “ bez povšimnutia nechať beztrestne rozkrádať zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, zdecimovať políciu a sprofanovať súdnictvo. Preto teraz tak kole oči, že bude bojovať proti zlodejom, teda proti svojim vlastným. Porucha nie je vo Vašom prijímači, vznikla na trase od Smero Hlasu do Vášho príbytku. Otvorte okná a nadýchnite sa, verme, že ten čo postupoval proti občanom sa dočká svojej sladkej odmeny na útraty štátu. Rád podporím z môjho slabého dôchodku Justičnú stráž, aby si zachovala ostražitosť.