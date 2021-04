PS verbuje záškodníkov z radov koalície.

Podľa plánu na zmenu výsledku volieb vzniká nová strana v parlamente bez voličov. Hlas a PS majú podľa všetkého vypracovaný scenár na spoločné vládnutie po predčasných voľbách. Skrývaná podpora z najvyšších miest je evidentná.

Prvý žoldnier sa objavil priamo v Matovičovej strane. Aby to nebolo také nápadné, najprv mal výhrady voči všetkému aj proti sebe, potom sa urazene dištancoval od všeličoho, všetok bôľ sveta zvalil na Matoviča a hrdinsky prebehol. Aj politika je svojim spôsobom boj, a špióni sú naporúdzi. Nebudem menovať, lebo by si to mohol rozmyslieť a vrátiť sa, keď bol odhalený, nech si len ide. Žoldnierske srdce aj tak opäť zradí, lebo to má v génoch. Novým majiteľom prajem veľa zábavy, keď prebehne niekam inam aj s utajovanými informáciami. Potom je tu aj iný pán, ten zase viní Matoviča za to, že sa ktosi vyhráža jeho rodine. Asi ho vytáča, že mu je podriadeným. Posledný rok obohatil moje vedomosti o živote a o svete samotnom. Z údivom som dospel k názoru, že aj defekt na bicykli, ktorý som dostal pri jazde terénom vedľa rieky Hron má na svedomí Matovič, lebo jeho vinou som išiel tou konkrétnou cestou necestou. Ešte šťastie, že ho máme, držme si Igora Matoviča, aby sme mali vždy naporúdzi vinníka, a zlodejov čo môžu za našu biedu opäť zvoľme, lebo im dochádzajú statočne ukradnuté peniaze. Keby sme Igora nemali, tak pri každom ošemetnom prípade by sme museli krvopotne hľadať nejakého iného obetavca, čo by mohlo byť časovo dosť náročné. Všetko to vzniklo pre Sputnik V, neviem kto vytvára konšpirácie a za akým účelom. V liekoch sú úžasné množstvá peňazí, celý svet potrebuje lieky a vakcíny, žeby práve preto a konkurencia samozrejme nespí ? Liek je liek, nech má pôvod kdekoľvek. Je mi úprimne jedno kto vyrobil liek, ktorý mi pomôže prežiť aj keď ho vyrobia Marťania v inej galaxii za pomoci šéfa čerta. Žiť v mieri a porozumení by malo byť našim dôležitým cieľom a prioritou. V týchto ťažkých časoch nám všetkým ide o život, tak sa podľa toho aj správajme !