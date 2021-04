Ako ja vnímam našu „ demokraciu “.

Slovo demokracia znelo za socializmu ako niečo v našich zemepisných šírkach nedosiahnuteľné. Vďaka nežnej revolúcii sme ju mohli mať a užívať si ju. Neboli sme obozretní, tak nám ju ukradli vládne špičky od Mečiara až po Fica.

Demokracia nemôže byť slabá a nerozhodná, lebo potom ju zneužije každý biely golier, ktorý si môže dovoliť hordu právnikov. Preto tí majetní majú vždy pravdu, keď ju nemajú tak si ju kúpia. Slabá demokracia odzrkadľuje slabý štát a jeho právne aj represívne zložky, vymožiteľnosť práva je minimálna. Niektoré pojmy sa premenujú, príkladom môže byť : „ skutok sa nestal “ preškolený na novú formu, ktorá znie : stíhanie bolo nezákonné “. Potom svorka zlodejov, korupčníkov a kšeftárov so zákonom a právom v prípade, že ich zoberú do väzby tichučko zaspievajú. Sudcovia z vďaky za kultúrnu vložku zabudnú ( či ? ) zaistiť ukradnuté financie štátu. Nech si chudáci „ ľudkovia naši “ užijú aj s rodinkou. Čo znamená to, že policajný prezident s ministrom vnútra na zakázané zhromaždenie v čase pandémie a núdzového stavu neurobí poriadok s davom bez rúšok, ale povie, že zásahom nechceli provokovať. Kto vlastne provokoval ? Nebola to banda bezohľadných egoistov čo naozaj chcela provokovať ? Bola, a prispela k množstvu chorých a mŕtvych. Jasná ukážka slabosti a alibizmu na nesprávnych miestach. Alebo generálny prokurátor povie, ž stíhanie bolo nezákonné, keď dotknutá osoba priznala svoju vinu ? Všetky spevavce budú o chvíľu behať po slobode, zháňať alibi a kadejaké poľahčujúce okolnosti. Neviem pochopiť, že keď som vinný, ako môže byť trestné stíhanie voči mne nezákonné. Viem si ale predstaviť mafiu, ktorá spätne vyrobí také dôkazy, ktoré zabránia právoplatným odsúdeniam. Na dôvažok sem - tam prieťahy a dielo je hotové v prospech „ našich “.Zopár nechcených nechajú dlhšie vo väzbe, aby sme videli čo nám chcú ukázať. Demokracia sa u nás koná veľmi zriedkavo v praxi, ale na výkazoch pre Brusel je v poriadku. Škoda, že nám ju ukradli aj s fondami.