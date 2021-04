Vážený pán Boris Kollár, predseda Národnej rady Slovenskej republiky.

Chcem sa Vám touto cestou poďakovať za dodržanie predvolebných sľubov pre dôchodcov. Sľúbený trinásty dôchodok ste okresali na polovicu. Zrušené boli aj ( doplatky za lieky ), tie nízke. Namiesto 10 € mám doplatiť 82,98 €. Vďaka !

Keď som Vás pred voľbami videl v televízii, mali ste ústa veľké na celú obrazovku s uhlopriečkou 135 cm. Lákali ste mne podobných naivných hlupákov na slovíčka o pomoci dôchodcom. Smutné prebudenie. Opäť som si overil, že Vám všetkým ide len o poslanecké výhody a platy, nie o ľudí. Môžete sa Vy aj celá šašovsky nekompetentná vláda hanbiť. Fica a jeho skorumpovaných prisluhovačov som nikdy nevolil, lebo viem čo sú zač. Iba jedným sa od neho líšite a to tým, že zatiaľ aspoň viditeľne nekradnete. Či ? Ešte raz srdečná vďaka a .... Starí sú príťažou pre spoločnosť. Vaše poslanecké dôchodky Vám zaistia dôstojnú starobu, tak prečo by som Vás mal trápiť ja a viac ako milión ďalších, že ? Ale hlasy sa rátajú, že môžete pokojne spávať. Hanbite sa, ak viete čo slovíčko hanba znamená. Máte čisté svedomie voči rodičom páni poslanci ? To je jedno, že, dôležité je , že Penta bude na liekoch zarábať ešte viac.