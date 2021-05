Hrdličky@klamstvá.sk

Nechutné partnerstvo v plnej kráse sa predstavilo v sobotňajších dialógoch. Páni Pellegríni a Kollár si vzájomne masírovali naštrbené egá stupídne a bez ostychu, až som mal dojem, že v okamihu to vyústi vo vášnivý jazýčkový bozk.

Po nežnej revolúcii som sa začal zaujímať aj o politiku v márnej a naivnej nádeji, že politika v demokracii je to, čo prinesie pravdu a slobodu. Je neodškriepiteľné, že sloboda naozaj prišla. Pravda ostala mimo a politici si skonštruovali pravdu podľa seba. Z pravdy vznikla polopravda, ktorá sa spoločne s klamstvom a peniazmi stala politickou zbraňou na ovládanie más. Voľby aj keď demokratické sú za peniaze dotvorené pre oligarchov a spolupracujúcich krivých politikov sledujúcich iba svoje kontá roztrúsené po daňových rajoch. Asi rok som pôsobil v nemenovanej politickej strane. Za tú dobu som zistil, že na takú politiku nemám dostatočne silný žalúdok, tak som skončil. Prišiel rok 2020 a voľby konečne po dlhej Mečiarovej, Ficovej a Pellegríního tme skončili pre mňa svetlom na konci tunela. Stále som obyvateľom tunela a svetlo rovnako ďaleko vďaka nesplneným sľubom a prechodom nových politikov na cestu menšieho odporu s pridanou hodnotou biblických strieborniakov. Zisťujem, že ani na toto nemám žalúdok a rezignujem. Pokiaľ sa v našej krajine nezlepší školstvo a ľudia sa v kvalitných školách nenaučia byť sami sebou a bezpečne oddeliť dobro a zlo, dovtedy zostaneme všetci vo vytunelovaných tuneloch, bez nároku na slušných politikov a ich službu v prvom rade pre svoj národ a nie iba pre svoje peňaženky. Sľubný povolebný začiatok na slušnú zmenu sa nekoná, lebo krajinu stále v pozadí ovládajú niekdajší„ eštebáci “ Mečiarovi a Fico-Pellegríniovskí oligarchovia. Svoj hlas už nedám nikdy a nikomu napriek tomu, že v tejto vláde sú aj takí, ktorým by som ho dal, lebo slušnosť nemá šancu a bude opäť porazená klamstvom a nevedomosťou národa, ktorý si neuvedomuje svoju moc a nemá dostatok síl, aby si uhájil pravdu, slušnosť a právo na lepší život. Korupčníci, zlodeji, skorumpovanci a kriváci sa čoskoro vrátia, lebo nevieme podporiť dobro a tvrdo, ale spravodlivo odsúdiť a potrestať zlo aj preto, lebo každý niečo na každého vie. Stratili sme zdravý úsudok a keď sa to celkom pokazí v najbližších voľbách, tak budeme žiť v čiernej dier Európy, raz sme tam už za Mečiara boli, Fico, Pellegríni a Kollár so Sulíkom ak sa spoja nás tam opäť privedú. Ficove a Pellegríniho klamstvá, vykonštruované „ báchorky “ zaberajú. Škoda, slušnosť sa nekoná.