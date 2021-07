K hnedým nohaviciam patrí hnedá košeľa.

Nohavice sú hnedé z iného dôvodu ako košeľa, ale ako celok veľmi pekná kombinácia. Človek, ktorý by v žiadnom prípade nezotrval v parlamente ako opozičník sa chytá pomyselnej slamky. Pán Fico nie je viac politik. Je to pán strach.

Zo suveréna sa stala hlásna trúba nezmyslov a chorobných konštrukcií udalostí, ktoré sa nestali. Vplyvný kmeň ešte väzobne nestíhaných „ našich ľudí “ prestúpil. Zmenil adresu a presťahoval sa za chabou nádejou Smeru 2, ktorá pomaly po počiatočnej eufórii stráca dôveryhodnosť, lebo Božie mlyny pomaly melú a zomelú stranu stratenej pamäte v čele so súdruhom Ficom druhým. Je tu ale nádej na sobáš so SAS a Sme rodina, podľa vzoru Fico jedna stotožniť sa v mene zachovania biznisu a moci s fašistami. Politik by mal v prvom rade byť hrdý na svoje presvedčenie, nemeniť podrazácky kabáty a stáť si za svojim. V našom parlamente som pri najlepšej vôli narátal do desať a zasekol som sa. Hanbím sa za to, že nemením kabáty ani názory. Zistil som, že desať lastovičiek nie je dosť na zostrojenie leta. Preto pozdravujem zábudlivcov velebiacich súdruhov okolo Fica jedna a Fica dva, želám im príjemné živorenie a vzrušujúce sledovanie presunu Eurofondov do oblasti Karibiku v prípade staronovej vlády súdruha Fica jedna a Fica dva s horlivými pomocníkmi za Judášove strieborniaky, ako odmenu za zradu a predaj svedomia. No čo s nimi, keď zabudli čo pred voľbami sľubovali. Zdá sa, že hnedá košeľa je bližšia ako kabát slušnosti a pravdy.